В Евросоюзе признали проблему с производством вакцин

Производство не успевает за наукой

Евросоюз недооценил проблемы с массовым производством вакцин в ЕС, предприятия не успевают за ритмом научных разработок. Об этом, выступая перед депутатами Европарламента, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Производство вакцины - сложный процесс, в эти препараты входит до 400 составляющих. В производстве заняты порядка 100 предприятий, - уточнила руководитель Еврокомиссии, которую цитирует РИА "Новости".

Она добавила, что была создана команда по развитию производственных мощностей, которая призвана решить накопившиеся проблемы.

На сегодняшний день в Евросоюзе зарегистрированы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Также ЕК заключила контракты на поставки вакцин с компаниями CureVac, Johnson&Johnson и Sanofi-GSK.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"