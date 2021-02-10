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В Евросоюзе признали проблему с производством вакцин

12:56
  • среда
  • 10 февраля 2021

Производство не успевает за наукой

Евросоюз недооценил проблемы с массовым производством вакцин в ЕС, предприятия не успевают за ритмом научных разработок. Об этом, выступая перед депутатами Европарламента, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Производство вакцины - сложный процесс, в эти препараты входит до 400 составляющих. В производстве заняты порядка 100 предприятий, - уточнила руководитель Еврокомиссии, которую цитирует РИА "Новости".

Она добавила, что была создана команда по развитию производственных мощностей, которая призвана решить накопившиеся проблемы.

На сегодняшний день в Евросоюзе зарегистрированы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Также ЕК заключила контракты на поставки вакцин с компаниями CureVac, Johnson&Johnson и Sanofi-GSK.

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