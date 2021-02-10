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Женатые мужчины потратят на подарки 14 февраля меньше, чем холостяки

14:15
  • среда
  • 10 февраля 2021

Жены также не намерены сильно баловать мужей

Женатые мужчины в среднем намерены потратить на подарок супруге ко Дню всех влюбленных 2,6 тысячи рублей, тогда как холостяки планируют порадовать своих возлюбленных на большую сумму – более трех тысяч рублей.

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что жены рассчитывают потратить на подарки мужьям 1,7 тысячи рублей, а девушки – свыше двух тысяч. При этом самыми щедрыми оказались мужчины в возрасте до 34 лет, а меньше всего будут тратиться на подарки женщины от 35 до 44 лет.

Готовиться ко Дню святого Валентина уже начали 17% респондентов, из них каждый десятый планирует сделать подарок только своей второй половине, 4% будут также поздравлять близких и детей, 3% - родителей и друзей, а 7% намерены порадовать себя, коллег и даже бывших возлюбленных. Не собираются праздновать 14 февраля 55% россиян, передают "Невские новости".

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