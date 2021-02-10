Путин проведет закрытую встречу с руководителями СМИ

Мероприятие пройдет без конкретной повестки дня

Как сообщил пресс-секретарь президента России, вечером 10 февраля Владимир Путин по видеосвязи проведет встречу с руководителями работающих в стране средств массовой информации.

"Он пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Мероприятие, уточнил Песков, будет непубличным и "без какой-то повестки дня". По словам пресс-секретаря, главные редакторы получат возможность разобраться в тех темах, которые хотелось бы более подробно обсудить с президентом.

Как напомнил Песков, такие встречи глава государства проводит традиционно раз в год.

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