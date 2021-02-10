В Кремле выступили за диалог с ЕС, несмотря на проблемы

Москва готова к нормализации отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в отношениях России и Евросоюза очевиден проблемный потенциал, но диалог между сторонами необходимо продолжать.

Как подчеркнул кремлевский спикер, Москва неоднократно выражала сожаления в связи со свертыванием ЕС взаимодействия с Россией. Та же, отметил Песков, все же рассчитывает найти пути нормализации отношений.

"Несмотря на чрезмерный проблемный потенциал, все-таки должно быть место для диалога", - заметил пресс-секретарь, которого цитирует ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что во время визита в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля Евросоюз намеревался устроить России "публичную порку", но у него ничего не вышло.

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