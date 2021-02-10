Матвиенко заявила о скором исчезновении связанных с COVID-19 рисков

Это может произойти уже к лету

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала развитие ситуации с коронавирусом в России.

"По всем прогнозам, к лету ковидные риски существенно снизятся или исчезнут совсем", - приводит слова спикера верхней палаты парламента ТАСС.

Матвиенко добавила, что Россия продолжает переговоры о локализации производства вакцины "Спутник V" в разных странах. Государствам, которые проявят заинтересованность, подчеркнула спикер, передадут препарат, сохраняя при этом приоритет на внутреннее использование.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 14494 случая COVID-19. Это самый низкий показатель с середины октября. Общее число инфицированных с учетом новых данных - 4012710.

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