ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко заявила о скором исчезновении связанных с COVID-19 рисков

13:30
  • среда
  • 10 февраля 2021

Это может произойти уже к лету

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала развитие ситуации с коронавирусом в России.

Вспышка в Тироле и вакцинация в России: хроника борьбы с коронавирусом
ВОЗ предупредила о расширении географии новых штаммов коронавируса

"По всем прогнозам, к лету ковидные риски существенно снизятся или исчезнут совсем", - приводит слова спикера верхней палаты парламента ТАСС.

Матвиенко добавила, что Россия продолжает переговоры о локализации производства вакцины "Спутник V" в разных странах. Государствам, которые проявят заинтересованность, подчеркнула спикер, передадут препарат, сохраняя при этом приоритет на внутреннее использование.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 14494 случая COVID-19. Это самый низкий показатель с середины октября. Общее число инфицированных с учетом новых данных - 4012710.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.