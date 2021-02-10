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В центре Гамалеи обновили данные по числу привитых "Спутником V"

13:42
  • среда
  • 10 февраля 2021

Завершить вакцинацию планируют до середины лета

Заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что первый компонент разработанной в учреждении вакцины "Спутник V" получили на сегодняшний день около 2,2 миллиона человек, передает РИА "Новости".

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Оба компонента получили более 1,7 миллиона человек. По словам Логунова, можно отметить хороший уровень безопасности препарата.

Специалист добавил, что, по оптимистическому сценарию, основная часть вакцинации населения может быть проведена до середины лета. По пессимистическим сценариям - процесс вакцинации все равно завершится до начала осени.

Согласно опубликованным в научном журнале The Lancet данным, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев заболевания. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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