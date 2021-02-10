Ребенка с четырьмя родителями в Дзержинском вернули законной матери

Ребенка выдала за своего лучшая подруга

В Дзержинске няня так сильно привязалась к чужому ребенку, что решила оставить его себе. Лжеродство оформила документально. В местной администрации, а затем и в ЗАГСе, представилась мамой мальчика и получила новое свидетельство о его рождении. Настоящая мать тут же обратилась в прокуратуру. Разбирательство длилось почти полгода.

Сына у Шахзоды Нематовой забрала лучшая подруга. Мама говорит, всего лишь попросила знакомую побыть нянькой, пока на новой работе всё наладится. А та с мужем решили младенца оставить себе.

Супруг выступил как свидетель, мол, был рядом, роды видел. Сотрудники администрации поверили на слово и выдали справку о рождении ребенка. А уже по ней сотрудники местного ЗАГСа - свидетельство о рождении. Выходит, младенец получил не только два главных документа , подтверждающих его появление на свет, но и два отчества, две фамилии и две пары родителей.

Шахзоде пришлось помыкаться по инстанциям. В отличие от второго свидетельства о рождении, выданного быстро, судьбу младенца решали куда медленнее. Месяц он провел в больнице, еще пять – в доме ребенка. В городе гадали: как так, у ребёнка столько родителей, а он скитается по казённым домам.

"Мы действовали в рамках законодательства. То есть без решения суда, когда у нас двое родителей, мы не могли передать ребенка. Когда не знали, чьи документы являются оригинальными", - говорит начальник отдела опеки, попечительства и усыновления Дзержинска Наталья Редько.

Вмешалась прокуратура. Проверили документы, сличили показания. Тут-то всё и встало на свои места.

"Прокурор города в интересах малолетнего ребенка отправил в суд иск об аннулировании данной записи. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме", - говорит заместитель прокурора городского округа Дзержинска Расим Сайфуллин.

За лжесвидетельство лжеотец заплатил штраф 10 тысяч рублей. И затаил обиду.

"Они до сих пор не успокаиваются. Отправляют к нам милицию, отправляют к нам участковых. И говорят, что мы здесь пьянка-гулянка устраиваем", - жалуется Шахзода Нематова.

Участковые в эту квартиру действительно наведываются регулярно. Подпись автора жалобы всегда одна и та же - тот самый лжеотец. Но он от своих кляуз открещивается.

То, что участников этой мелодрамы знает уже не только весь город, но и ближайшие населённые пункты, чистая правда. Но главное, говорит Шахзода, что сына ей удалось вернуть в семью, и растить его она будет сама, без нянь.

Ольга Стрельцова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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