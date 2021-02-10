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Собянин осмотрел итоги реставрации здания посольства Бразилии в Москве

15:07
  • среда
  • 10 февраля 2021

Сегодня отмечается День дипломатического работника

Более ста памятников архитектуры будут отреставрированы в Москве в этом году, а всего в городе привели  в порядок уже полторы тысячи исторических объектов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, посещая в День дипломатического работника, Посольство Бразилии на Большой Никитской улице, где недавно завершилась реставрация.

Этот особняк на Большой Никитской совершенно невозможно не заметить. Он вновь сияет всеми красками. Необыкновенно яркий фасад облицован разноцветным кирпичом. Окна в виде кокошников. Изразцы. Дом построен в 1876 году в популярном тогда неорусском стиле. Изначально был двухэтажным, третий этаж появился уже в двадцатом столетии. Одно время здесь находилось общежитие для старых большевиков. А с шестидесятых годов прошлого века - резиденция посла Бразилии. Еще летом 2019 года началась комплексная реставрация особняка. Поверхность стен очистили от пыли и грязи, укрепили кирпичную кладку. Восстановили все утраченные декоративные детали. Интерьеры (лепной декор, карнизы и розетки) восстанавливали по сохранившимся историческим фотографиям.

В Обеденном зале в основе рисунков обоев были гравюры с видами Рио-де-Жанейро, их изготовили в свое время во Франции по технологиям девятнадцатого века. В ходе нынешней реставрации их удалось восстановить по сохранившимся образцам. Стены дома украшены гобеленами и живописью. Предметы интерьера тоже были бережно отреставрированы: и шпалера семнадцатого века, и каминные часы, и комоды эпохи Людовика XV, и старинные люстры. Результат многолетних реставрационных работ в резиденции посла сегодня оценил мэр Москвы.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить господина посла, Министерство иностранных дел, все представительства иностранных государств с днем дипломатического работника. Поблагодарить МИД за тот вклад, который он осуществляет в дело реставрации памятников, которые принадлежат МИДу. Ну и, конечно, благодарность посольству Бразилии, которое возродило такую жемчужину, настоящую жемчужину архитектуры девятнадцатого века на Большой Никитской", - сказал Собянин.

"Реставрация является символом нашей дружбы - дружбы между Россией и Бразилией. И эта дружба длится уже 193 года. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реставрации", - сказал в ответ посол Бразилии Товар Да Силва Нунес.

В последние годы в Москве - настоящий реставрационный бум, отметил сегодня мэр. За десять лет к жизни вернули более полутора тысяч объектов. И только в 2021 году будет завершена реставрация еще ста памятников архитектуры.

Юлия Богоманшина, Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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