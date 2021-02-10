Московские врачи спасли пациентку с поражением легких более 80%

За ее жизнь боролись почти два месяца

Уникальный случай в НИИ имени Склифосовского: пациентка поступила с коронавирусом в тяжелейшем состоянии - более 80% поражения легких! Почти 2 месяца медики боролись за её жизнь. Сложная терапия, курс в барокамере… врачи использовали любую возможность, чтобы спасти женщину.

Сегодня Татьяна Викторовна уже уверенно крутит педали тренажёра. Такие тренировки - по 8 минут трижды в день. Даже отдышки нет, хотя ещё недавно она с трудом вообще могла дышать.

Диагноз "коронавирус" 63-летней женщине поставили в первых числах декабря. Сама по профессии медик, она попыталась лечиться дома самостоятельно. Однако болезнь стремительно прогрессировала. Уже в больнице врачи наблюдали, как всего за три дня поражение лёгких с 35% достигло 85! Это самая серьёзная, 4 стадия, которую врачи называют "шторм".

"Я думала, что хочу жить, что я нужна ещё своим детям, внукам. Боролась просто. Было тяжело, было тяжело, потому что ... это тяжело передать. Такие ощущения, такое впечатление, что внутри всё взрывается. И ты уже не можешь терпеть это всё", - говорит женщина.

За жизнь Татьяны Викторовны реаниматологии боролись 57 дней. Помимо консервативной лекарственной терапии пациентка прошла курс в барокамере: когда в герметичную ёмкость под давлением в несколько атмосфер подаётся чистый кислород. Таким образом О₂ быстрее растворяется в крови. Методика гипербарической оксигенации известна довольно давно и отлично себя зарекомендовала, однако для лечения коронавирусных больных применяется далеко не везде. В НИИ им. Склифосовского же используют любой шанс на спасение. Тем более что для возрастных пациентов барокамера считается намного безопасней, чем искусственная вентиляция лёгких. К концу 5-го сеанса Татьяна Викторовна смогла не только самостоятельно вставать, но и полностью обходиться без кислородной поддержки.

"Когда пациент в тяжелом состоянии, используется всё, что может принести пользу… Переломный момент был на этапе реанимации. И уже где-то за неделю до перевода к нам у нее наметилась положительная динамика", - говорит заведующая терапевтическим отделением инфекционного корпуса Ирина Бабаян.

Ковидный госпиталь при Институте Склифосовского открыли в марте прошлого года. Здесь же впервые начали использовать для лечения пациентов переливание плазмы. Антитела переболевших ковидом доноров должны точно так же бороться с вирусом в организме нового хозяина. Зачастую улучшения заметны уже на следующий день, а вскоре пациентов уже переводят в терапию.

Сегодня в терапевтическом отделении находятся 32 пациента - это заметно меньше, чем ещё месяц назад. И большинство из них уверенно идут на поправку. Только с начала этой недели домой выписали 21 человека.

Татьяна Викторовна тоже собирает вещи и с нетерпением ждёт субботы, когда её выпишут. За время, проведённое в больнице, врачи хоть и стали родными, но всё же дома семья. Голоса дочери и внуков почти два месяца только по телефону.

- Приедете домой - что первым делом сделаете?

- Приведу себя в порядок, душ приму.

За последние 10 месяцев врачи, которые работают в ковидном госпитале - большинство не по основной специальности, ко многому привыкли. Но выписка пациента, признаются, каждый раз событие. Сегодня таких "событий" в отделении семь.

Анна Пешехонова, Николай Карбанов. "ТВ Центр".

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