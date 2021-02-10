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Все работы Тьеполо из собраний Москвы покажут в Пушкинском музее

15:14
  • среда
  • 10 февраля 2021

Выставка открывается в четверг

Завтра в Пушкинском музее открывается выставка мастера эпохи рококо Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Полотна великих венецианцев Тьеполо из всех собраний Москвы представили на одной площадке! В основном, из коллекции князей Юсуповых. Более сотни работ ждали встречи с публикой в запасниках Пушкинского. Две знаменитые композиции "Встреча Антония и Клеопатры" и "Пир Антония и Клеопатры" специально привезли на выставку из музея-усадьбы "Архангельское".

Тьеполо-старшего называют мастером фресок и гравюр, последним представителем венецианской школы. Также можно будет увидеть картины "Двое святых", "Мария со спящим младенцем" и "Возвращение блудного сына".

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Выставка "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико"
Выставка "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико"
Выставка "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико"
Выставка "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико"
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