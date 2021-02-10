Специалисты Мосводостока провели аэрацию московских прудов

Так заботятся о рыбах

Благодаря сильным морозам на всех 250 московских водоемах образовался устойчивый ледяной покров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Но подводным обитателям столичных водоемов зимой нужна помощь. Чтобы рыба и растения могли пережить холода, специалисты "Мосводостока" каждый день проверяют уровень кислорода в воде. И если показатели низкие, проводят так называемую принудительную аэрацию, то есть насыщают пруд воздухом. Для этого они бурят лунки и ставят специальные ящики, внутри которых образуется более теплый микроклимат.

"Более высокая температура позволяет не образовываться толстому ледяному покрову внутри аэрационного ящика. Мы приступаем к принудительной аэрации, более усиленной аэрации: берем воздушный шланг, опускаем через аэрационный ящик внутрь лунки и принудительно с помощью воздушного компрессора подаём атмосферный воздух внутрь водоема", - объясняет начальник первого эксплуатационного гидротехнического района ГУП "Мосводосток" Николай Крепак.



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