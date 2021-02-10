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Три пациента скончались в Подмосковье из-за сбоя подачи кислорода

13:51
  • среда
  • 10 февраля 2021

Инцидент произошел в реанимации Никольской больницы в Одинцово

Как передают со ссылкой на источники в экстренных службах ТАСС и РИА "Новости", в реанимации Никольской больницы в Одинцово умерли трое пациентов.

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Уточняется, что причиной произошедшего стали проблемы с подачей кислорода.

"По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, отключение кислорода произошло в отделении для больных COVID-19. Ни возгорания, ни взрыва не было.

Сейчас на месте ведутся следственные мероприятия.

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