Три пациента скончались в Подмосковье из-за сбоя подачи кислорода

Инцидент произошел в реанимации Никольской больницы в Одинцово
Как передают со ссылкой на источники в экстренных службах ТАСС и РИА "Новости", в реанимации Никольской больницы в Одинцово умерли трое пациентов.
Уточняется, что причиной произошедшего стали проблемы с подачей кислорода.
"По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность", - сказал собеседник агентства ТАСС.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, отключение кислорода произошло в отделении для больных COVID-19. Ни возгорания, ни взрыва не было.
Сейчас на месте ведутся следственные мероприятия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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