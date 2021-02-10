Первый гибкий iPhone будет похож на Samsung

Презентацию придется подождать еще несколько лет

Первый смартфон от Apple с гибким экраном внешне будет напоминать раскладушку Samsung, заявили аналитики WCCFTech.

"Яблочный" смартфон создадут по образу компактной раскладушки Samsung Galaxy Z Flip. В Apple сочли неподходящей идею сделать свой первый гибкий телефон крупногабаритным.

В компании не исключают возможности использования гибкого стекла Ceramic Shield, которое позволит смартфону выдерживать значительный уровень допуска при складывании или раскладывании.

Предполагается, что гибкий iPhone окажется дешевле, чем схожие смартфоны других производителей. Презентация гаджета ожидается не раньше 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"