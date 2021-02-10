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Песков назвал избыточную смертность "суровой реальностью" пандемии

14:15
  • среда
  • 10 февраля 2021

У президента нет претензий к работе оперштаба по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о росте смертности в стране в прошлом году. По словам кремлевского спикера, это "суровая реальность пандемии".

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"По добавленной смертности, то она, к сожалению, появилась почти во всех странах мира. И везде она на тех уровнях, которые мы бы не хотели видеть", - цитирует Пескова газета "Ведомости".

Он добавил, Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с COVID-19, а система здравоохранения работает "весьма эффективно", доказывая свою надежность.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова озвучила предварительные данные Росстата по смертности в стране в 2020 году - она выросла на 17,9% по сравнению с 2019-м. Доля умерших от коронавируса составляет 31% от общего прироста избыточной смертности.

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