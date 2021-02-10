Собянин: Реставрация более 100 исторических зданий завершится в 2021 году

Мэр Москвы посетил посольство Бразилии

Порядка сотни памятников архитектуры отреставрируют в столице в этом году, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации здания посольства Бразилии на ул. Большая Никитская. Визит мэра пришелся на День дипломатического работника.

"В Москве продолжается масштабная программа реставрации памятников архитектуры. В настоящее время отреставрировано уже более 1,5 тыс. памятников. Это беспрецедентная программа по своим масштабам. Несмотря на экономические сложности, она продолжается, и в этом году будет отреставрировано около 100 памятников", - сообщил Собянин.

Также он поздравил с праздником чрезвычайного и полномочного посла Бразилии, представителей МИД России, все представительства иностранных государств с Днем дипломатического работника и выразил благодарность Министерству иностранных дел за вклад в реставрацию памятников.

В ответ на поздравления чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации Товар Да Силва Нунес назвал реставрацию здания посольства символом дружбы между двумя государствами, которая длится уже 193 года.

С 2011 года в Москве было отреставрировано свыше 1 560 объектов культурного наследия, работы на 12 памятниках завершили в этом году. Комплексная реставрация исторического здания на ул. Большая Никитская улице была начата в 2015 году, работы были проведены за счет средств МИД Бразилии по проекту, разработанному московским проектным бюро "АрКо". Основное внимание было уделено реставрации фасадов здания, внутри сохранили все ценные элементы планировки, восстановили роспись, художественную отделку и лепнину. В ходе работ были сохранены и отреставрированы исторические предметы интерьера и воссозданы недостающие детали в старинных люстрах.

Всего, начиная с 2011 года ГлавУпДК при МИД России, в хозяйственном ведении которого находится множество московских памятников архитектуры, завершило реставрацию более 30 объектов культурного наследия. Среди них посольства Абхазии, Вьетнама, Греции, Египта, Исландии, Марокко, Новой Зеландии, Палестины, Сирии, Чили; резиденции военного атташе Франции, послов Австралии, Испании, Франции. В 2021 году запланировано окончание работ по реставрации Дома приемов МИД России.

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