В "Шереметьево" начали прививать от коронавируса

Второй компонент можно получить по месту жительства

Новые пункты вакцинации от коронавируса открылись сегодня в Москве. Они расположены в торговых центрах "Калужский", "Щелковский" и "Водный".

Приём ведут с 10 утра до 9 вечера. С собой необходимо иметь паспорт и, если есть, полис ОМС. В отличие от поликлиники, записываться заранее не нужно. Да и времени на вакцинацию много не потребуется.

Между тем, прививочные пункты в торговых центрах "Океания" и "Город" прекратили принимать новых пациентов. Теперь там делают второй компонент вакцины, для тех, кто прививался ранее. В такой же режим уже на следующей неделе перейдут пункты в торговых центрах "Саларис" и "Л-153".

К вакцинации подключился и аэропорт "Шереметьево". Там в терминале Е можно сделать прививку в среду и пятницу, с 10 утра до 5 вечера, но, если будет необходимость, количество дней увеличат. Прививают как сотрудников аэропорта, так и пассажиров. Причем если человек получил первый компонент вакцины и улетел в свой регион, второй компонент ему сделают уже по месту жительства.

Ну и граждан старше 60 лет включили в приоритетную группу по вакцинации от ковида. Это сделано в рамках национального календаря прививок. В эту группу также вошли медики, педагоги, соцработники и сотрудники МФЦ, а также люди с хроническими заболеваниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"