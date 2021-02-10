ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин упрекнул некоторые госслужбы в "игре в статистику"

14:35
  • среда
  • 10 февраля 2021

Подгонка показателей недопустима, подчеркнул президент

В ходе совещания по видеосвязи с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что некоторые госслужбы занимаются подгонкой показателей. Власти должны обеспечить достойный уровень оплаты труда в здравоохранении, образовании, культуре, подчеркнул глава государства, но получается это не всегда.

Путин поручил кардинально изменить финансирование российской науки
Путин отметил рост доверия россиян к судебной системе

"Очень часто мы видим - во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько, - что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей", - цитирует слова российского лидера ТАСС.

По словам Путина, в послании 2019 года было обращено особое внимание и федеральных, и региональных властей на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, а "крючкотворство" недопустимо.

Президент поручил кабмину внимательно изучить положение дел с зарплатами бюджетников. Как отметил глава государства, необходимо подготовить предметные решения для устранения проблем, выплаты должны быть прозрачными и справедливыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.