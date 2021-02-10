Путин упрекнул некоторые госслужбы в "игре в статистику"

Подгонка показателей недопустима, подчеркнул президент

В ходе совещания по видеосвязи с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что некоторые госслужбы занимаются подгонкой показателей. Власти должны обеспечить достойный уровень оплаты труда в здравоохранении, образовании, культуре, подчеркнул глава государства, но получается это не всегда.

"Очень часто мы видим - во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько, - что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей", - цитирует слова российского лидера ТАСС.

По словам Путина, в послании 2019 года было обращено особое внимание и федеральных, и региональных властей на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, а "крючкотворство" недопустимо.

Президент поручил кабмину внимательно изучить положение дел с зарплатами бюджетников. Как отметил глава государства, необходимо подготовить предметные решения для устранения проблем, выплаты должны быть прозрачными и справедливыми.

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