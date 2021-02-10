ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В подмосковной больнице раскрыли подробности инцидента с кислородом

14:47
  • среда
  • 10 февраля 2021

Скончались два человека, сообщил главврач

В Никольской больнице в Подмосковье произошел временный сбой в подаче кислорода, сообщил главврач медицинского учреждения Владимир Гордеев.

Десять столичных больниц для пациентов с COVID-19 возвращаются к обычной работе
Собянин оценил запас больничных коек для пациентов с коронавирусом

"В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанных с подачей кислорода", - приводит слова медика РБК.

Сейчас, уточнил Гордеев, все пациенты стационара находятся в безопасности. Правоохранительные органы ведут проверку, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что из-за сбоя погибли трое пациентов, находившихся в COVID-отделении. Об этом же сообщалось на сайте Росздравнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.