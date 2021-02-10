В подмосковной больнице раскрыли подробности инцидента с кислородом

Скончались два человека, сообщил главврач

В Никольской больнице в Подмосковье произошел временный сбой в подаче кислорода, сообщил главврач медицинского учреждения Владимир Гордеев.

"В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанных с подачей кислорода", - приводит слова медика РБК.

Сейчас, уточнил Гордеев, все пациенты стационара находятся в безопасности. Правоохранительные органы ведут проверку, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что из-за сбоя погибли трое пациентов, находившихся в COVID-отделении. Об этом же сообщалось на сайте Росздравнадзора.

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