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Интернат хоккейной академии "Динамо" открылся после реконструкции

15:09
  • среда
  • 10 февраля 2021

Модернизация длилась два года

После масштабной реконструкции для воспитанников открыл свои двери знаменитый спортивный интернат хоккейной академии "Динамо Москва".

Он был открыт 20 лет назад. В центре тренировались и проживали сотни воспитанников, многие из которых стали выдающимися спортсменами страны. Но два года назад здание решено было модернизировать.

Сейчас академия полностью преобразилась. И этот ремонт стал возможен благодаря помощи столичных властей. Для юных игроков обновили комнаты и оборудование. А также усовершенствовали систему безопасности.

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