Интернат хоккейной академии "Динамо" открылся после реконструкции

Модернизация длилась два года

После масштабной реконструкции для воспитанников открыл свои двери знаменитый спортивный интернат хоккейной академии "Динамо Москва".

Он был открыт 20 лет назад. В центре тренировались и проживали сотни воспитанников, многие из которых стали выдающимися спортсменами страны. Но два года назад здание решено было модернизировать.

Сейчас академия полностью преобразилась. И этот ремонт стал возможен благодаря помощи столичных властей. Для юных игроков обновили комнаты и оборудование. А также усовершенствовали систему безопасности.

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