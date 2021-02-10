Эстакады и новые станции: как идут работы на МЦД-4

Запустить этот диаметр планируется в 2024 году

Две новые станции будущего четвёртого Московского центрального диаметра будут открыты в столице уже в этом году. Их соединят с одноименными станциями метро. Так за пару минут с "Минской" можно будет пересесть на Солнцевскую линию, а с "Аминьевской" на Большое кольцо. Работы идут и на других станциях МЦД-4, в том числе в районе "Москва-Сити".

Самая высокая и длинная железнодорожная эстакада в Москве строится без остановки движения. "Ласточки" курсируют в обычном режиме вдоль нового моста. По конструкции он повторит Дорогомиловский и гармонично впишется в архитектуру этого места. А в будущем позволит расширить участок, чтобы открыть путь для Четвертого центрального диаметра в районе Третьего транспортного кольца и "Москва-Сити", параллельно основному ходу Московской кольцевой железной дороги. Киевское и Смоленское направления свяжут сразу несколько новых объектов.

"Это мост через Москву-реку, эстакада, протяженностью 2 километра, мост через пути Киевского направления, а также реализация четырех остановочных пунктов: это "Поклонная", "Кутузовская", "Камушки" и "Ермакова Роща", – говорит начальник Отдела по развитию диаметральных направлений "ДКРС - Москва" Максим Франчук.

Новые станции в будущем войдут в четвертый диаметр. Кроме того, платформа "Камушки" будет интегрирована со станцией МЦК "Деловой центр". По крытым переходам через лифты и эскалаторы пассажиры будут переходить с электрички в метро без выхода на улицу. По принципу "сухие ноги". Со станций "Поклонная" и "Кутузовская" будет удобно пересаживаться с пригородных поездов на станции "Кутузовская" и "Международная" столичной подземки. Новое транспортное обслуживание сквозными пригородными поездами позволит оптимизировать загрузку МЦК, метро и сократит время поездки пассажиров между районами Москвы.

Станция "Минская" - еще одна на ветке четвёртого диаметра. Здесь уже установлены фундаменты и плиты перекрытия будущей платформы. Возводятся подпорные стены для строительства подземного вестибюля. Строительство второй платформы начнется в июле. Для безопасного перехода через железную дорогу построят пассажирский терминал, который будет оборудован эскалаторами и лифтами.

"Она уже готова у нас в конструктиве, полностью выполнены монолитные работы, в ближайшем будущем будут установлены металлические навесы. До мая месяца мы планируем завершить работы по надвижке пролетных строений, чтобы переключать уже железнодорожные пути на их проектные оси и платформы", - говорит руководитель проекта СМТ-3 "РЖД-Строй" по Киевскому направлению Алексей Воронков.

Завершить первый этап строительства станции "Минская" четвертого центрального диаметра планируют уже в этом году. Полностью открыть это направление планируют к 2024 году.

Елена Сахно, Валерия Рождественская, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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