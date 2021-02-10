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Депутат МГД Самышина: Электронные рецепты позволят решить проблему незаконного приобретения лекарств

15:03
  • среда
  • 10 февраля 2021

Введение электронных рецептов – важный шаг к цифровизации здравоохранения столицы

Введение электронных рецептов станет еще одним шагом на пути к цифровизации системы здравоохранения города и поможет решить проблему незаконного приобретения ряда лекарственных средств, уверена депутат Мосгордумы и главврач городской поликлиники №3 Елена Самышина.
Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту

"Возможность использовать электронные рецепты решает сразу несколько проблем. Например, пожилые люди могут больше не бояться потерять или забыть рецепт. Это мелочи, которые существенно улучшают качество жизни в Москве. Цифровизация системы здравоохранения – важнейший процесс, происходящий на наших глазах. Москвичи уже активно пользуются электронными медицинскими картами, набирает популярность "Дневник здоровья", который могут самостоятельно вести пациенты. Электронные рецепты – следующий закономерный шаг. Также электронные рецепты помогут решить проблему незаконного доступа к сильнодействующим препаратам", - объяснила она.

Парламентарий заявила, что, в отличие от бумажного, цифровой рецепт подделать невозможно. Также по нему нельзя купить препарат несколько раз в разных аптеках. Система автоматически отметит, что покупка уже была совершена.

"По QR-коду сотрудник аптеки сможет увидеть детальную информацию о назначенных рецептурных препаратах из ЕМИАС. Получить лекарство нелегально будет невозможно. Для тех, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде или планирует купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, сохранена возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке", - отметила депутат.

Она добавила, что электронные рецепты появились в столице еще в 2014 году, однако тогда пациентам приходилось их распечатывать и ставить подпись и печать врача. Нововведение поможет сэкономить время как врачей, так и пациентов.

Ранее сообщалось, что более 750 аптек в Москве начали принимать электронные рецепты на медикаменты: речь идет обо всех аптеках департамента здравоохранения столицы и о некоторых коммерческих торговых точках. Теперь пациенту достаточно показать QR-код на экране мобильного устройства, и провизор выдаст необходимый препарат.

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