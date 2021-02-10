В Минтруде рассказали, можно ли оформлять больничный после вакцинации от COVID-19

После прививки самочувствие может временно ухудшиться

После вакцинации от коронавирусной инфекции могут наблюдаться побочные эффекты. Если по какой-то причине работодатель не считает их веским основанием для отгула, то можно оформить больничный через врача, заявили в Министерстве труда и социальной защиты России.

"Порядок действий сотрудников и работодателей при любом роде вакцинирования — одинаков. В случаях, когда корпоративной политикой не установлено, что работник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, при появлении побочных эффектов он должен обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности", - отметили в ведомстве.

Медицинский юрист Алексей Панов подчеркнул, что если после вакцинации поднялась температура, то это достаточная причина для оформления листка нетрудоспособности. Также основаниями для этого считаются временная нетрудоспособность и аллергические реакции. Чтобы получить больничный, следует обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства, передает NEWS.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"