ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова

15:27
  • среда
  • 10 февраля 2021

Он находится в розыске

В среду Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, который обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
В суды Москвы после незаконных акций поступило 4908 дел

Уголовное дело в отношении Волкова расследуется в Главном следственном управлении Следственного комитета России. В распоряжении следствия есть видеозаписи, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.

Волкову грозит до трех лет лишения свободы. Он объявлен в межгосударственный розыск. Это означает, что Волкова будут искать на территории СНГ. Между тем, по данным СМИ, он сейчас может находиться в Германии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Леонид Волков
Леонид Волков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.