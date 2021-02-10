Суд заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова

Он находится в розыске

В среду Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, который обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Уголовное дело в отношении Волкова расследуется в Главном следственном управлении Следственного комитета России. В распоряжении следствия есть видеозаписи, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.

Волкову грозит до трех лет лишения свободы. Он объявлен в межгосударственный розыск. Это означает, что Волкова будут искать на территории СНГ. Между тем, по данным СМИ, он сейчас может находиться в Германии.

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