"Я не кот": техасский адвокат предстал перед судьей в необычном образе

Всему виной - фильтр в Zoom

Забавная история произошла в ходе онлайн-совещания в Техасе - адвокат Род Понтон не смог справиться с фильтром в Zoom и в итоге отображался у участников собрания в виде говорящего кота.

Ролик быстро распространился в сети и американских СМИ.

"Господин Понтон, кажется, у вас в видео-настройках подключен фильтр", - говорит в начале видео судья Рой Фергусон.

"Не знаю, как убрать этот фильтр. Моя помощница пытается, но... Могу продолжить пока так. Это я, я не кот", - отвечает Понтон.

Washington Post пишет, что в итоге все закончилось благополучно - фильтр убрали, заседание прошло штатно.

Сам Понтон заявил, что подключался через компьютер помощницы, фильтр, вероятно, использовала ее дочь. Адвокат добавил, что время сейчас непростое, так что он был рад дать возможность людям посмеяться.

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