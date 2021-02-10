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Путин потребовал установить нижний предел зарплаты научных работников

15:26
  • среда
  • 10 февраля 2021

Опускать границу до минимума недопустимо

Необходимо установить нижнюю границу заработной платы для научных сотрудников. Опускать ее до минимального размера оплаты труда недопустимо, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул: когда молодой специалист начинает работать, он должен понимать, сколько будет получать за свой труд.
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"Пять категорий. Чем выше категория, тем выше заработная плата. Это понятно, это естественно, это справедливо. Так и должно быть - чем выше квалификация, тем больше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить", - сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что руководители учреждений бывают разные – некоторые могут довести эту границу и до минимального размера оплаты труда. В данной сфере это недопустимо, подчеркнул президент. В то же время, глава государства признал, что уровень жизни в разных регионах страны отличается – соответственно, будет отличаться и зарплата, передает "Интерфакс".

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