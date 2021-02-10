Путин потребовал установить нижний предел зарплаты научных работников

Опускать границу до минимума недопустимо

Необходимо установить нижнюю границу заработной платы для научных сотрудников. Опускать ее до минимального размера оплаты труда недопустимо, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул: когда молодой специалист начинает работать, он должен понимать, сколько будет получать за свой труд.

"Пять категорий. Чем выше категория, тем выше заработная плата. Это понятно, это естественно, это справедливо. Так и должно быть - чем выше квалификация, тем больше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить", - сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что руководители учреждений бывают разные – некоторые могут довести эту границу и до минимального размера оплаты труда. В данной сфере это недопустимо, подчеркнул президент. В то же время, глава государства признал, что уровень жизни в разных регионах страны отличается – соответственно, будет отличаться и зарплата, передает "Интерфакс".

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