ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прививать детям любовь к чтению начнут через TikTok

15:30
  • среда
  • 10 февраля 2021

Молодежь увлечена соцсетями, а не книгами

Любовь к чтению и интерес к классической литературе нужно прививать детям не только в школе, но и при помощи соцсетей, например, TikTok, заявил гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский.
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны для обучения

"Мне кажется – и это относится ко всей литературе XIX века – что нужно использовать не только обычные педагогические приемы, но и… активно работать в социальных сетях, потому что дети сейчас не смотрят телевизор… И здесь нужно задействовать все возможные инструменты, включая TikTok, хотя это кажется смешным. Нужны какие-то короткие сюжеты, которые вызывали бы интерес к тому или иному произведению писателя", - заявил он.

По словам главы РНБ, школьная программа не позволяет вызвать интерес у ребенка к классическим произведениям, в ней "присутствует определенное насилие к чтению". Гронский добавил, что любовь ребенка к книгам во многом формируется внутри семьи, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дети со смартфонами
Дети со смартфонами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.