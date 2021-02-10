Прививать детям любовь к чтению начнут через TikTok

Молодежь увлечена соцсетями, а не книгами

Любовь к чтению и интерес к классической литературе нужно прививать детям не только в школе, но и при помощи соцсетей, например, TikTok, заявил гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский.

"Мне кажется – и это относится ко всей литературе XIX века – что нужно использовать не только обычные педагогические приемы, но и… активно работать в социальных сетях, потому что дети сейчас не смотрят телевизор… И здесь нужно задействовать все возможные инструменты, включая TikTok, хотя это кажется смешным. Нужны какие-то короткие сюжеты, которые вызывали бы интерес к тому или иному произведению писателя", - заявил он.

По словам главы РНБ, школьная программа не позволяет вызвать интерес у ребенка к классическим произведениям, в ней "присутствует определенное насилие к чтению". Гронский добавил, что любовь ребенка к книгам во многом формируется внутри семьи, передает РИА Новости.

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