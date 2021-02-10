Депутат МГД Орлов назвал краудсорсинг полноценным и эффективным механизмом принятия решений

Москвичи принимают активное участие в развитии города

Краудсорсинговая платформа Правительства Москвы стала полноценным и эффективным механизмом принятия решений в городе, считает депутат Мосгордумы Степан Орлов.

"Краудсорсинговая платформа столичного Правительства - это свыше 240 тысяч пользователей за семь лет и две с половиной тысячи конкретных реализованных инициатив в самых разных областях. Вот уже несколько лет она является полноценным и очень эффективным механизмом принятия решений. На данный момент это один из самых технологичных и удобных для москвичей способов внести на рассмотрение инициативу по той или иной тематике - и поддержать разумные идеи соседей и сограждан. Для города же это великолепно работающий, отлаженный инструмент обратной связи, позволяющий максимально точно планировать и разрабатывать реформы в различных сферах жизни. Как и другие цифровые инструменты городского управления, краудсорсинг органично дополнил государственные и муниципальные институты актуальным для XXI века функционалом так называемой мгновенной коммуникации", - заявил он.

По мнению парламентария, востребованность платформы можно заметить при анализе результатов юбилейного проекта "Город идей". В нем приняли участие свыше 12 тысяч москвичей, которые внесли более 600 предложений. 121 из них власти города воплотили в жизнь. Самой востребованной темой стала "Социальная сфера", за ней идут "Культура, спорт, досуг" и "Природопользование и экология".

"Результаты опроса пользователей краудсорсинговой платформы Правительства Москвы демонстрируют, что больше всего в этом механизме людей привлекает отличная возможность предложить свою собственную идею на рассмотрение сограждан и авторитетных экспертов. Так же, как сервис "Активный гражданин" предоставил москвичам легкий и быстрый инструмент для организации общественных обсуждений и голосований, а портал "Наш город" стал самым удобным и оперативным способом обратить внимание на проблемы в сфере ЖКХ, краудсорсинг оказался тем нововведением, которое очень позитивно воспринято населением!" - отметил депутат.

Он подчеркнул, что в последние несколько лет москвичи стали активнее участвовать в жизни города, заниматься волонтерством, благотворительностью, поддержанием порядка на дорогах и проявлять себя во многих других инициативах.

"Произошло это не в последнюю очередь именно благодаря столичным цифровым сервисам. Таким образом, Москва не только становится одним из наиболее продвинутых в области цифровизации городов планеты, - она поступательно движется по пути все большей сознательности общества. Именно это должно стать - и, верю, обязательно станет - краеугольным камнем дальнейшего роста и развития лучшего мегаполиса мира, который мы строим общими усилиями", — заключил Орлов.

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