Трамп покраснел, узнав о пропущенном звонке от Путина

Помощники политика получили серьезную выволочку

Помощники бывшего президента США Дональда Трампа получили серьезную выволочку от своего патрона, когда он узнал о пропущенном звонке от президента России Владимира Путина. Дело было в 2017 году, сразу после инаугурации, когда Трамп встречался с бывшей тогда премьером Великобритании Терезой Мэй.

Присутствовавшие при разговоре Трампа и Мэй рассказали историю с пропущенным звонком в фильме "Би-би-си". Занимавшая тогда должность руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл признала, что в тот день Трамп вышел из себя. Экс-президент, по словам Хилл, сначала сильно покраснел, а затем обрушился на присутствующих.

"Он сказал: Вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда?", - рассказала Хилл.

Трамп был страшно разочарован и говорил, что не может поверить в то, что президента России с ним не соединили. Он сказал, что не ответил на звонок "единственного человека в мире, способного уничтожить Соединенные Штаты", пишет The Independent.

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