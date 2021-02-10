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Реставрация более 100 памятников архитектуры будет завершена в этом году в Москве

18:02
  • среда
  • 10 февраля 2021

Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации здания посольства Бразилии

В этом году в Москве завершится реставрация более 100 памятников архитектуры. А за последние десять лет вторую жизнь получили более полутора тысяч шедевров зодчества. Об этом сообщил в среду Сергей Собянин, осмотрев обновленный особняк 19-го века, в котором располагается посольство Бразилии. Когда-то это была купеческая усадьба, потом доходный дом, общежитие большевиков, а в последние несколько десятилетий - дипмиссия.

Этот особняк на Большой Никитской заиграл всеми красками. Необыкновенно яркий фасад облицован разноцветным кирпичом. Окна в виде кокошников. Изразцы. Дом построен в 1876-м году в популярном тогда неорусском стиле по заказу Анны Лопатиной - жены потомственного почетного гражданина Москвы.

Изначально здание было двухэтажным, третий этаж появился уже в двадцатом столетии. Одно время здесь находилось общежитие для старых большевиков. А с шестидесятых годов прошлого века - резиденция посла Бразилии. Еще летом 2019-го года началась комплексная реставрация особняка. Стены очистили от пыли и грязи, укрепили кирпичную кладку. Восстановили все утраченные декоративные детали. Интерьеры - лепной декор, карнизы и розетки - восстанавливали по сохранившимся историческим фотографиям. А стены и потолки вновь покрылись узорами.

В обеденном зале стены украшают обои с видами Рио-де-Жанейро 20-х годов 19 века. В их основе - рисунки и акварели баварского художника Йогана Морица Ругендаса. Кстати, известность ему принесли картины, правдиво показывающие быт Южной Америки, в том числе и индейцев Бразилии. Обои же изготовили в 80-х годах прошлого века во Франции. А в ходе нынешней реставрации их удалось восстановить по сохранившимся образцам.

Предметы интерьера тоже были бережно отреставрированы - и каминные бронзовые часы с дамой и лошадью, и комоды эпохи Людовика XV с розовой мраморной столешницей, деревянной инкрустацией и бронзовым орнаментом. Во всей красе засияли и старинные люстры. А шпалера "Пергола с вазами" - работа брюссельских мастеров 17 века. Результат многолетних реставрационных работ в резиденции посла в среду оценил мэр Москвы.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить господина посла, Министерство иностранных дел, все представительства иностранных государств с днем дипломатического работника, поблагодарить Министерство иностранных дел за тот вклад, который они осуществляют в дело реставрации памятников, которые принадлежат МИДу, ну и, конечно, благодарность посольству Бразилии, которое возродило такую жемчужину, настоящую жемчужину архитектуры девятнадцатого века на Большой Никитской", - заявил Собянин.

"Реставрация - это подарок Бразилии Москве. Реставрация является символом нашей дружбы. Дружбой между Россией и Бразилией. И эта дружба длится уже 193 года", - заявил чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Товар да Силва Нунес.

В последние годы в Москве - настоящий реставрационный бум, отметил сегодня мэр, за десять лет к жизни вернули более полутора тысяч объектов. А в этом году будет завершена реставрация еще 100 памятников архитектуры.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Итоги реставрации здания посольства Бразилии на ул. Большая Никитская
Итоги реставрации здания посольства Бразилии на ул. Большая Никитская
Итоги реставрации здания посольства Бразилии на ул. Большая Никитская
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