Голодные волки нападают на собак в Архангельске

В чём причина такой активности?

Нашествие волков в Архангельской области. Дикие звери выходят из леса и днём, и ночью, спокойно разгуливают по улицам городов и сёл, и нападают на собак. И такое происходит ежедневно. Накануне крупного хищника заметили недалеко от одного из детских садов. Полицейским, выходящим на дежурство, выдают автоматы.

Издали, в темноте, его легко спутать с собакой, но повадки выдают волка. Его не пугает ни свет фонарей, ни люди. А вот на самих архангелогородцев появление волков наводит ужас. На улицах и во дворах лесные хищники охотятся на собак, особенно небольших пород. Наталья Неманова вышла выгулять пса Арчи, и почти сразу в их сторону бросился волк. Хозяйка на поводке успела затащить питомца в подъезд.

Когда человека рядом нет, а домашнее животное на цепи, шансов против волка почти нет. Пятилетнюю лайку хищник сначала попытался вытащить из ошейника, но в итоге растерзал прямо во дворе.

Охотиться на волков вышли вооруженные автоматами полицейские патрули. Сообщения о появлении волков вблизи жилых домов поступают буквально отовсюду. Одно из последних - около 6 утра хищника заметили возле детского сада.

Главная причина такой активности волков - небывалый рост их популяции. В Архангельской области, по оценкам специалистов, сейчас насчитывается около 1600 особей, при этом зимний лес может прокормить лишь половину из них. Стая зверей, ведомая вожаком, проходит по снежному насту до 70 километров в день, выбирает всё новые маршруты.

Охотники устраивают ловушки - так называемые привады. На снегу выкладывают кости и субпродукты, оставшиеся после забоя коров и овец. Отлов ведут и с помощью металлических петель, которые устанавливает на деревьях. Зверь головой попадает в ловушку и выбраться из нее уже не может. За добытого волка в регионе повысили вознаграждение до 25 тысяч рублей. Но для безоружного человека встреча с хищником крайне опасна. Охотники советуют не паниковать и не бежать — зверь бросится вслед. Нужно стоять в полный рост. Волк должен видеть, что человек выше. И тогда, возможно, животное не решится атаковать.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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