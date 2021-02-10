Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Бахрейне

Это 24-я страна мира, одобрившая препарат

Власти Королевства Бахрейн зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Это 24-я страна мира, одобрившая применение разработанного центром Гамалеи препарата.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщили в РФПИ.

В Бахрейне уже зарегистрировано три вакцины. Власти королевства одобрили применение препаратов британско-шведской компании AstraZeneca, китайской компании Sinopharm и совместной разработки американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Как сообщает телеканал Al Arabiya, российский "Спутник V" одобрен к применению в экстренных случаях, передает ТАСС.

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