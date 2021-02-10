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Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Волгограде из-за приступа у пассажира

16:41
  • среда
  • 10 февраля 2021

Рейс встречали медики

Самолету авиакомпании "Аэрофлот" пришлось прервать полет из Москвы в Махачкалу из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Волгограде. На земле самолет встречали сотрудники медицинских служб аэропорта и города.
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"Пассажир передан в медучреждение. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 13:57 мск", - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Пассажира госпитализировали в 25-ю больницу Волгограда. Пациенту оказали всю необходимую помощь и выписали на амбулаторное лечение. Диагноз поступившего из аэропорта пациента  - врачебная тайна, сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

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