Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Волгограде из-за приступа у пассажира

Рейс встречали медики

Самолету авиакомпании "Аэрофлот" пришлось прервать полет из Москвы в Махачкалу из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Волгограде. На земле самолет встречали сотрудники медицинских служб аэропорта и города.

"Пассажир передан в медучреждение. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 13:57 мск", - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Пассажира госпитализировали в 25-ю больницу Волгограда. Пациенту оказали всю необходимую помощь и выписали на амбулаторное лечение. Диагноз поступившего из аэропорта пациента - врачебная тайна, сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

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