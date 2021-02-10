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Обязательный масочный режим отменили в Чечне

17:04
  • среда
  • 10 февраля 2021

Власти заверяют, что ситуация под контролем

Чечня первой среди российских регионов отменила обязательное ношение масок в общественных местах. Перестали действовать и ограничения на въезд в республику. Эпидемиологическая ситуация складывается благополучно.
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"Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел", - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров также подчеркнул, что отмена ограничений по передвижению через границы республики имеет важное значение. В последнее время интерес туристов к региону значительно вырос, подчеркнул глава Чечни. Он заверил, что власти держат ситуацию с коронавирусом  под контролем, медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваемости.

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