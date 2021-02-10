Роспотребнадзор: требование носить маски сохраняется

Стабилизация ситуации с коронавирусом зависит от соблюдения режима

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Однако требование носить маски сохраняется до окончательного решения проблемы, заявили в Роспотребнадзоре.

"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ношение масок на территории республики не обязательно. Тем не менее, власти рекомендуют соблюдать эти меры предосторожности – особенно это относится к пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

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