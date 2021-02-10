ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео ракетного "удара возмездия" США по России

18:19
  • среда
  • 10 февраля 2021

Ракета стартовала от берегов Флориды

Межконтинентальная баллистическая ракета – предположительно, Trident II – стартовала минувшей ночью с борта атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Видео, снятые многочисленными очевидцами в американском штате Флорида, появились в соцсетях.
США отработали ядерный удар по России

Пользователи, комментируя ролики, заверяют, что по расписанию никаких пусков из этого района не было запланировано.  Наблюдатели утверждают, что ракета ушла на восток.

Ситуацию позже прояснило издание The Drive. По его данным, ракета, стартовавшая у побережья Флориды, улетела на 8400 километров – и, возможно, поразила цель в районе острова Вознесения.

АПЛ, с борта которой был произведен пуск, принадлежит Военно-морским силам США либо Королевскому ВМФ Великобритании. Издание утверждает, что запуском Trident II Вашингтон и Лондон продемонстрировали способность к нанесению "удара возмездия" по потенциальному противнику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск ракеты
Пуск ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.