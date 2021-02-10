Появилось видео ракетного "удара возмездия" США по России

Ракета стартовала от берегов Флориды

Межконтинентальная баллистическая ракета – предположительно, Trident II – стартовала минувшей ночью с борта атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Видео, снятые многочисленными очевидцами в американском штате Флорида, появились в соцсетях.

Пользователи, комментируя ролики, заверяют, что по расписанию никаких пусков из этого района не было запланировано. Наблюдатели утверждают, что ракета ушла на восток.

Ситуацию позже прояснило издание The Drive. По его данным, ракета, стартовавшая у побережья Флориды, улетела на 8400 километров – и, возможно, поразила цель в районе острова Вознесения.

АПЛ, с борта которой был произведен пуск, принадлежит Военно-морским силам США либо Королевскому ВМФ Великобритании. Издание утверждает, что запуском Trident II Вашингтон и Лондон продемонстрировали способность к нанесению "удара возмездия" по потенциальному противнику.

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