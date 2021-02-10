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Замерзающих украинцев оставили без угля

18:44
  • среда
  • 10 февраля 2021

Запасов хватит всего на несколько дней

Запасы угля на украинских тепловых электростанциях иссякают. Топлива осталось на несколько дней, сообщили в Минэнерго Украины. По данным ведомства, на 10 февраля на складах находится 459,5 тысячи тонн угля - это в два раза меньше минимально необходимого уровня.
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"На Приднепровской, Углегорской и Трипольской ТЭС запасов угля хватает на один день работы. При этом на Запорожской, Криворожской, Бурштынской, Кураховской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС запасов угля хватает на два дня работы", - ссылается на данные Минэнерго агентство "Украинские новости".

Энергетика Украины в кризисной ситуации. Кроме нехватки угля, обстановку усугубили внеплановые ремонты энергоблоков АЭС и ТЭС, а также рост потребления электроэнергии из-за холодов. После того, как с 1 января 2021 года украинский регулятор утратил полномочия ограничивать импорт электроэнергии, возобновились коммерческие поставки из Белоруссии и России.

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