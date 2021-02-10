Путин поручил изучить ситуацию с зарплатами бюджетников

Правительству надлежит составить объективную картину оплаты труда

Владимир Путин поручил правительству тщательно изучить ситуацию с уровнем зарплат работников бюджетной сферы. На совещании с министрами президент отметил, что руководители успешно отчитываются об исполнении поставленных задач, но на практике нередко с помощью разных ухищрений подгоняют показатели под нужные цифры.

О выполнении майского указа президента по увеличению зарплат работникам бюджетной сферы правительство отчиталось еще в 2018-м. Но иногда, говорит президент, доходы растут только на бумаге.

"Бывает, скажем так, аккуратненько - что некоторые наши службы играют в статистику, видим определённую подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчётам всё вроде бы сходится. Сходится подчас за счёт различных ухищрений, когда специалистов переводят на сокращённый режим работы, на половину или четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растёт", - отметил Путин.

Путин напомнил министрам разговор, состоявшийся в понедельник на заседании Совета по науке. Тогда старший сотрудник Новосибирского НИИ Анастасия Проскурина рассказала президенту, что ее оклад составляет 25 тысяч рублей. То есть в разы меньше, чем должен быть. Подобное, говорит Путин, недопустимо. И ставит перед правительством задачу. Проверить уровень заработка каждого бюджетника в стране.

"Современные цифровые информационные возможности — мы это видели в условиях эпидемии — позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная, объективно исчерпывающая картина. Я вас попрошу – да, это непростая работа, но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника. Ключевое требование здесь: оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой", - заявил Путин.

Отдельно президент поручил проанализировать соотношение доходов сотрудников и руководителей предприятий. "Чем выше квалификация, тем больше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить. Потому что ведь если мы не обозначим хотя бы какой-то минимум, то тогда, ну, разные директора есть, разные руководители учреждений, можно довести эту нижнюю границу и до минимального размера оплаты труда. Но это недопустимо. В данной сфере совершенно точно", - отметил Путин.

Обсудили на заседании и работу системы здравоохранения. Даже пандемия - не повод отменять планы по ее модернизации. И особое внимание тут - первичной медицинской помощи: поликлиникам и фельдшерским пунктам.

"В 2020 году уже шесть тысяч поликлинических подразделений, то есть более 70 процентов из всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники. Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать. Это новая экономика, пациенты тратят в поликлинике меньшее количество времени", - доложил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"У нас в 2021 году предполагается выделить на развитие первичного звена здравоохранения 90 миллиардов рублей, это серьезные средства, а в целом за пять лет - 550 миллиардов рублей. Надо, чтобы ни один рубль не ушел куда-то, на какие-то другие цели. И все эти средства использовались эффективно", - заявил Путин.

А чтобы россияне охотнее занимались своим здоровьем и поддержанием физической формы, правительство подготовило изменения в налоговый кодекс. Можно будет оформить налоговый вычет из средств, потраченных на занятия спортом и физкультурой. Вернув до 15 с половиной тысяч рублей в год.

Отдельно говорят на заседании об оздоровлении фондового рынка. Интерес к нему в России растет. Больше шести миллионов человек уже проинвестировали около 10 триллионов рублей. Конечно, говорит президент, избыточная регуляция со стороны государства недопустима. Но защита от мошенников должна быть.

"Нам ни в коем случае здесь не нужно "второе издание" обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков. Ну, условно, конечно. Мы же понимаем, что в любую секунду появляются всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную", - сказал Путин.

Чтобы помешать таким дельцам, в Госдуму уже внесен проект закона, говорит глава Минфина. "Этот законопроект как раз защищает наших граждан от такой агрессивной политики со стороны финансовых посредников, финансовых институтов, которые предлагают сложные инвестиционные продукты нашим людям. Поэтому законопроект наделяет Банк России правом определять требования к составу и качеству предоставляемой информации", - сообщил Антон Силуанов.

В феврале-марте депутаты должны начать обсуждение документа. Финальные согласования в правительстве проходит и законопроект о банкротстве. Документом предусмотрены глобальные изменения процедуры. В том числе усиление ответственности арбитражных управляющих. Раньше они часто оказывались на стороне кредиторов. Новый документ должен этот недочет устранить.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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