Вакцинация в России набирает обороты

Интерес к российской вакцине проявляют и за рубежом

Уже более двух миллионов человек получили первую прививку. Для профилактики используются сразу два отечественных препарата. Успешная практика их широкого применения и высокая оценка мировых экспертов вызвала к ним повышенный интерес за рубежом.

Ещё три торговых центра в Москве в среду открыли пункты вакцинации от коронавируса. Выездные бригады медиков делают прививки всем желающим. Нет никакой записи. И, судя по постоянно растущей сети таких внебольничных кабинетов, многим жителям города удобнее прийти именно сюда, сообщает "ТВ Центр".

Фрагмент эфира шведского телевидения. Их корреспондент в России Берт Сундстрём привился "Спутником V" в Москве и рассказал, что сделать это иностранцу было очень просто. В своём репортаже журналист назвал вакцину одним из крупнейших успехов России за много лет. А следом американская Washington Post опубликовала статью, где в заголовке - вопрос о недооценённости в США российской вакцины. В тексте есть и поразительные для этого издания заключения:

"Надо признать: президент Владимир Путин в последние годы реализует масштабную национальную стратегию в области научных исследований, вкладывая инвестиции в университеты и научные лаборатории. И разработка российской вакцины может быть подтверждением правильности такого курса".

Выбор российских вакцин расширяется. Центр "Вектор" направил в ведущие зарубежные научные журналы результаты первых двух фаз клинических испытаний "ЭпиВакКороны". А, по данным разработчика "Спутника V" Центра имени Гамалеи, первый укол уже сделали почти 2 миллиона 200 тысяч человек. Оба компонента получили миллион 700 тысяч жителей России. Вакцинация продолжается во всех регионах.

Удмуртия и целый ряд других регионов смягчают антиковидные ограничения. В Хабаровском крае планируют в марте вернуть к плановой работе социальные учреждения. Около 60 процентов персонала и постояльцев домов престарелых уже получили прививку от коронавируса. Об устранении части запретов задумываются и в Крыму.

В Санкт-Петербурге разрешили открыть фудкорты - залы должны быть заполнены не более чем наполовину. С 15 февраля в северной столице прекращает работу один из павильонов временного госпиталя, который развернули на базе Ленэкспо. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, но она, заявляют в Роспотребнадзоре, не должна вводить в заблуждение. Число заражённых коронавирусом в России по-прежнему велико.

"На сегодняшний день каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев – это много. Следовательно, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено. Это сохранение социальной дистанции, это, конечно, чистые руки, чистые поверхности вокруг себя", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведь только соблюдая ограничительные меры, мы сможем рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости.

Пётр Вершинин, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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