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В Госдуме сравнили акции протеста в Москве и Минске

22:25
  • среда
  • 10 февраля 2021

Отмечена схожесть действий зарубежных кураторов выступлений

Недавние несанкционированные акции в Москве и других городах России были организованы по сценариям и схемам, напоминающим прошлогодние протесты в Белоруссии и Гонконге.
В суды Москвы после незаконных акций поступило 4908 дел

К такому выводу пришла комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России. Как сообщил в среду ее председатель Василий Пискарев, прослеживается однотипность действий протестующих, совпадение демографических данных участников беспорядков. В частности, присутствие на улицах большого количества несовершеннолетних.

Также отмечена схожесть действий зарубежных кураторов выступлений. И скоординированная поддержка от одних и тех же иностранных средств массовой информации. Распространение ими многочисленных фейковых вбросов и постановочных фото.

"Культивируемый западными СМИ и политикам и миф о мирном протесте не соответствует действительности. Вышедшие перекрывали улицы, провоцировали полицейских, наносили им удары, бросали в них бутылки и дымовые шашки. Уже расследуются факты хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, умышленное уничтожение или повреждение имущества, призыв к массовым беспорядкам и так далее. По так называемому белорусскому сценарию организаторы митингов создали каналы деанонимизации полицейских, выкладывают их персональные данные, сведения о семье, родственниках, призывают к насильственным действиям", - рассказал Пискарев.

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