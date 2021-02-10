Сенат США приступил к рассмотрению импичмента Трампа

Существует ли вероятность, что решение будет принято?

Сенат США признал процесс импичмента Дональду Трампу конституционным, а значит процедура будет продолжена. Трансляция первого дня слушаний привела в ярость бывшего президента, который остался сильно недоволен работой своей команды адвокатов. Но есть для него и хорошая новость: голосование показало, что большинство республиканцев решило поддержать Трампа. То есть вероятность того, что импичмент будет вынесен, становится всё меньше.

Все аргументы уже и так давно высказаны: защитники считают, что затеянный процесс вообще незаконен, оппоненты, как заведенные, твердят - подстрекал к мятежу, и второй день подряд на Капитолийском холме крутят видеозапись штурма символа демократии. Уверяют: ранее эти кадры нигде не демонстрировались. А еще предъявляют скриншоты сообщений тогда еще президента из соцсетей. Которые, впрочем, и так мог прочитать любой.

"Америке нужна правда о роли экс-президента Трампа в разжигании мятежа 6 января, потому что это угрожало нашему правительству, это сорвало и могло легко разрушить мирную передачу полномочий в Соединенных Штатах впервые за 233 года", - заявил обвинитель от Палаты представителей США Джейми Раскин.

Это политическое представление стало возможным благодаря состоявшемуся накануне голосованию в Верхней палате о законности импичмента. 56 сенаторов из 100, сказавших "да", создали прецедент. Дональд Трамп войдет в историю США не только как единственный глава государства, которого дважды пытались подвергнуть этой процедуре, но и как уже не президент, которого все равно упорно пытаются отстранить от должности. Как ни странно, но даже среди сенаторов-республиканцев нашлись шестеро перебежчиков, согласившихся с демократами в том, что можно подвергнуть импичменту не главу государства, а уже рядового гражданина. Оправдания нарушению партийной дисциплины, а попросту говоря - своему предательству, они нашли, мягко говоря, странные.

"Команда защитников Трампа была не организована. Они говорили обо всем, кроме сути слушаний. А вот сторона обвинения привела убедительные аргументы на хорошей юридической основе", - заявил сенатор-республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди.

Один из так называемых убедительных аргументов демократов - демонстрация прямо во время заседания Верхней палаты видеозаписи штурма Конгресса, которую не видел только ленивый. Для закрепления эффекта - театрально-слезливые выступления самих демократов.

Адвокаты Трампа вполне четко объяснили, зачем демократам позарез нужно увольнять и без того уже не президента, а также указали на лживость заявлений Демпартии во главе с Джо Байденом о том, что наказание за вашингтонский бунт 6 января и импичмент объединят страну.

"Большинство в Палате Представителей не хочет в будущем видеть Дональда Трампа политическим соперником. И это истинная причина того, почему мы все здесь", - заявил адвокат экс-президента Брюс Кастор.

"Этот процесс разорвет нашу страну на части. Такое уже было однажды в нашей истории. Такой импичмент вскроет новые и более серьезные раны по всей стране", - отметил адвокат Дональда Трампа Дэвид Шон.

Отсылки адвоката к Гражданской войне в США и к тому, что неплохо бы учесть мнение 74 миллионов американцев, проголосовавших за Трампа, демократы так и не услышали. Телеканал CNN, который 45-й хозяин Белого Дома иначе как fake news и не называл, утверждает: самому обвиняемому крайне не понравилась речь защитников, мол, он рвал и метал. И орал на адвокатов. Трамп смотрит трансляцию процесса, в котором отказался принимать участие, находясь в своем имении во Флориде. Джо Байден отказался следить за этим делом. По крайней мере, такое заявление он сделал для журналистов.

"Дети ложатся спать голодными, многие семьи испытывают нехватку продовольствия. Вот моя работа. А у Сената есть своя работа. Я уверен, они будут вести себя хорошо. Это все, что я хочу сказать об импичменте", - заявил Байден.

При этом Джо Байден не прочь покопаться в личных беседах своего предшественника. Он потребовал предоставить ему доступ ко всем, включая засекреченные, записям переговоров Трампа с лидерами других государств. Особый акцент - на звонках Владимиру Путину.

Масла в огонь подливают и симпатизирующие демократам медиа. Журналисты растиражировали интервью руководителя аппарата 45-го президента Фионы Хилл. Женщина рассказывает: Трамп впал в ярость, когда узнал, что о звонке российского коллеги ему доложили с задержкой. По словам экс-сотрудницы, свой гнев глава государства объяснил так: Путин - единственный человек в мире, который способен уничтожить США, и я не ответил на его звонок.

Лилия Акиньшина, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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