Путин предлагал Макрону помощь в деле об "отравлении" Навального

Президент Франции отказался

Владимир Путин предлагал Эммануэлю Макрону помощь в расследовании дела о якобы имевшем место отравлении блогера Алексея Навального. О своем общении с французским коллегой президент России рассказал на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ.

По словам Путина, он обещал Макрону, что в России будет возбуждено уголовное дело в том случае, если в образцах, взятых у Навального, обнаружится "хоть что-то". И предлагал принять российских экспертов, которые помогут в изучении анализов. Однако Макрон отказался, рассказал агентству РИА Новости один из участников встречи с президентом России.

"Да секрета здесь, наверное, и нет. Можете рассказать", - сказал главредам СМИ глава государства.

Путин также рассказал, что предложил Макрону другой вариант - принять западных экспертов в России. Однако и на это предложение последовал отказ.

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