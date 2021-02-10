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Вице-канцлера Германии экстренно вызвали в бундестаг на слушания по России

19:52
  • среда
  • 10 февраля 2021

Обсуждается строительство "Северного потока-2"

Вице-канцлера Германии Олафа Шольца экстренно вызвали в бундестаг – прямо с рабочей встречи с канцлером Ангелой Меркель. На присутствии Шольца во время слушаний по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2"  настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90". Они аргументировали это тем, что вице-канцлер вовлечен в дебаты вокруг строительства газопровода.
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К немецким парламентариям обратился глава МИД ФРГ. Хайко Маас призвал их задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от реализации "Северного потока - 2".

"Тот, кто в принципе ставит под вопрос "Северный поток - 2", должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы", - заявил министр.

Маас признал, что можно рассматривать и другие источники энергоносителей. К примеру – США, которые требуют от Германии остановить строительство газопровода, а сами тем временем  увеличивают поставки тяжелой нефти из России, передает ТАСС.

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