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ВОЗ подтвердила необходимость сохранения масочного режима

20:30
  • среда
  • 10 февраля 2021

Важно не расслабляться

Рекомендации для России по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок, остаются прежними. Важно не расслабляться – несмотря на то, что темпы заболеваемости в стране снижаются, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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"ВОЗ получает ежедневно данные из России, видно, что количество случаев снижается. Но рекомендации ВОЗ остаются прежними, очень важно не расслабляться… соблюдать все меры, в том числе масочный режим", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель ВОЗ напомнила, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Использование защитных средств важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.

Комментарии Вуйнович последовали за заявлением главы Удмуртии. Александр Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в регионе будет носить рекомендательный режим. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обязательное ношение масок в республике отменяется – но их использование все же рекомендуется. На эти заявления отреагировала глава Роспотребнадзора. Анна Попова подчеркнула, что требование носить маски не отменяется.

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