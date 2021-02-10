ВОЗ подтвердила необходимость сохранения масочного режима

Важно не расслабляться

Рекомендации для России по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок, остаются прежними. Важно не расслабляться – несмотря на то, что темпы заболеваемости в стране снижаются, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"ВОЗ получает ежедневно данные из России, видно, что количество случаев снижается. Но рекомендации ВОЗ остаются прежними, очень важно не расслабляться… соблюдать все меры, в том числе масочный режим", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель ВОЗ напомнила, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Использование защитных средств важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.

Комментарии Вуйнович последовали за заявлением главы Удмуртии. Александр Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в регионе будет носить рекомендательный режим. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обязательное ношение масок в республике отменяется – но их использование все же рекомендуется. На эти заявления отреагировала глава Роспотребнадзора. Анна Попова подчеркнула, что требование носить маски не отменяется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"