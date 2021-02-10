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Киев официально запретил регистрировать российские вакцины от COVID-19

21:11
  • среда
  • 10 февраля 2021

Украина не принимает препараты, произведенные "государством-агрессором"

Регистрация любых российских вакцин от коронавируса на Украине запрещена. Правительство Незалежной утвердило соответствующее постановление 8 февраля. Документ опубликован на правительственном портале.
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"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2… разработка и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной радой государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.

На днях другое объяснение прозвучало из уст президента Украины. По версии Владимира Зеленского, Киев отказывается от вакцины "Спутник V", так как сначала Россия должна привить свое население, а потом предлагать препарат другим странам, передает ТАСС.

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