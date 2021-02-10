США усилили украинский флот 70 надувными лодками

Торжественная церемония передачи прошла в Одессе

США продолжают техническую помощь украинской армии. Флот Незалежной получил от американцев 10 катеров и более 70 надувных лодок, сообщили в Минобороны страны. Отмечается, что торжественная церемония передачи технической помощи от США состоялась на территории военно-морской базы "Юг" в Одессе.

"В целом украинское военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование", - говорится в сообщении украинского военного ведомства.

Как уточнил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, кроме лодок украинская сторона получила водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы. А в ближайшее время Киев получит еще три патрульных катера из США.

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