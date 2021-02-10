Полиция и националисты разгромили офис оппозиционной партии в Киеве

Причину задержания активистов не называют

Офис организации "Патриоты за жизнь" в Киеве разгромлен полицией при поддержке националистов. Организацию возглавляет депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива.

Все началось с акции, которую устроили возле здания сторонники запрещенного в России украинского радикального движения "Национальный корпус". Митингующие утверждали, что в здании скрываются "пророссийские боевики".

Оппозиционеры предложили националистам "решить вопрос" в боксерском поединке. Но тут подоспела полиция. Часть активистов "Патриотов за жизнь" отвели в автозаки, других заперли в спортзале. Причину задержания им не объяснили. Помещение разгромлено. Все действия правоохранителей сопровождались одобрительными выкриками радикалов, которые пришли на акцию с флагами и нацистской символикой, передает Telegram-канал "Политика Страны".

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