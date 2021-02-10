Российская ПВО отразила атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обстрел велся реактивными системами залпового огня

Авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из реактивных систем залпового огня. Обстрел велся с территории Идлибской зоны деэскалации. Атаку отразили российские средства противовоздушной обороны, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - отметил Сытник.

Установлено, что обстрел вели с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. По словам Сытника, пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза функционирует в плановом режиме, передает ТАСС.

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