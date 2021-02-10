ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО отразила атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

22:24
  • среда
  • 10 февраля 2021

Обстрел велся реактивными системами залпового огня

Авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из реактивных систем залпового огня. Обстрел велся с территории Идлибской зоны деэскалации. Атаку отразили российские средства противовоздушной обороны, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Российские военные провели учения с сирийскими танкистами

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - отметил Сытник.

Установлено, что обстрел вели с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. По словам Сытника, пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза функционирует в плановом режиме, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.