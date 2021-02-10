Меркель продлила на месяц локдаун из-за коронавируса

Встречаться разрешается только членам семьи

Германия будет жить в режиме локдауна до 7 марта. Решение принято по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами. Со 2 ноября прошлого года в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков, почты и медучреждений.

Меркель заявила, что сохраняются меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан. Решение о пошаговом открытии школ и детских садов должны принять федеральные земли. С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские – но только при условии, что средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения.

Собираться вместе разрешено только представителям одного домохозяйства - плюс еще один человек. В общественном транспорте и магазинах запрещено появляться в самодельных защитных масках, передает РИА Новости.

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