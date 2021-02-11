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В Госдуме объяснили отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне

07:31
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Нужно постепенно отказываться от неспецифических методов защиты, считает Геннадий Онищенко

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко отметил в разговоре с НСН, что власти Удмуртии и Чечни приняли решение отменить обязательный масочный режим, исходя из реальной эпидемической обстановки.

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"Все ответственные службы на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении", - отметил бывший главный санитарный врач.

Онищенко уточнил, что в стране остается необходимость вырабатывать меры для сосуществования с коронавирусной инфекцией. Эти меры, добавил парламентарий, должны вытеснять неспецифические методы защиты - вроде масочного режима. По словам Онищенко, главным рычагом он считает вакцинацию.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обязательное ношение в регионе масок отменяется, но рекомендация их носить остается. Аналогичное решение принял глава Удмуртии Александр Бречалов.

В Роспотребнадзоре в среду заявили, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но требование носить маски сохраняется до окончательного решения проблемы. "Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер", - подчеркнула глава ведомства Анна Попова.

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