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Состоялись переговоры Байдена и Си Цзиньпина

07:43
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Лидеры обсудили борьбу с пандемией и изменения климата

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди основных тем были борьба с пандемией, предотвращение распространения оружия в мире и изменение климата, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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"Президент Байден подчеркнул свою глубокую обеспокоенность по поводу принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, репрессивных мер в Гонконге", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, глава американского государства поздравил Китай с Новым годом по лунному календарю.

Сам Байден написал в Twitter, что выразил готовность сотрудничать с КНР, "когда это принесет выгоду американскому народу".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что оперативный звонок Байдена российскому лидеру Владимиру Путину (состоялся 26 января) был связан с ситуацией вокруг продления СНВ-3. Как уточнила Псаки, в ходе разговора президент США выразил также "обеспокоенность по поводу предположительных действий российского правительства".

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